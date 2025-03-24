Российский вратарь Бобровский сделал голевую передачу в матче НХЛ

Российский вратарь Сергей Бобровский сделал голевую передачу в матче НХЛ

Российский голкипер «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в ночь на понедельник, 24 марта. Основное время матча завершилось со счетом 3:3, в серии буллитов победу праздновала «Флорида». Бобровский помог отличиться Сэму Райнхарту во втором периоде.

Российский голкипер сделал первую результативную передачу в нынешнем сезоне. Это его 13-й голевой пас в карьере в НХЛ.

В январе американский вратарь «Питтсбург Пингвинс» Алекс Неделькович забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало Сэйбрс». Ранее это не удавалось сделать ни одному из голкиперов лиги.