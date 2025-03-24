Украина пыталась ударить по региону России

Минобороны: Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противвоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над Белгородской областью. Попытка атаки была предпринята около 08:05 по московскому времени.

В Краснояружском районе Белгородской области, как сообщал ранее губернатор Вячеслав Гладков, складывается сложная обстановка. Из-за боев в районе границы населенные пункты приграничного района начали патрулировать.

В ночь на понедельник, 24 марта, Украина выпустила 28 беспилотников — их сбили над четырьмя регионами России и Азовским морем. Под удар в том числе попали Ростовская и Брянская области, а также Крым и Краснодарский край.