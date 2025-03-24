В Роскомнадзоре прокомментировали кибератаки на известного интернет-провайдера

Роскомнадзор заявил об атаке на Lovit из США, ФРГ, Швеции и других стран

Атаки на известного интернет-провайдера Lovit осуществлялись из-за границы. Кибернападение прокомментировал Роскомнадзор, слова ведомства передает ТАСС.

«21 марта инфраструктура провайдера Lovit подверглась массированной DDoS-атаке преимущественно из-за границы», — сообщил представитель Роскомнадзора. Отмечается, что атаки совершались из США, Франции, Германии, Финляндии, Нидерландов, Хорватии, Швеции и Великобритании. При этом также было зафиксировано нападение из России.

В ведомстве добавили, что Lovit до сих пор отражает DDoS-атаку. «Проблемы с работой ресурсов компании до конца не решены», — уточнили в Роскомнадзоре.

21 марта стало известно, что на инфраструктуру Lovit была совершена кибератака. К 12:00 21 марта количество жалоб на работу сервисов от пользователей достигло 1,5 тысячи.