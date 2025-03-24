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18:58, 24 марта 2025Силовые структуры

В России двое полицейских проникли на склад и вынесли оттуда одноразовые сигареты

В Самаре двое силовиков вынесли со склада конфискованные сигареты на 20 млн руб
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Двое полицейских проникли на склад с конфискованными сигаретами в Самаре и вынесли оттуда товара на 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в марте сотрудники местного управления по борьбе с экономическими преступлениями пресекли нелегальную торговлю табачной продукцией и изъяли из оборота товар на 80 миллионов рублей. Конфискат они охраняли сами, но в один из дней отлучились для празднования профессионального дня. Этим и воспользовались их коллеги.

Оперуполномоченный вместе с сотрудником ГИБДД из Кинели надели маски, проникли на склад и вынесли оттуда одноразовые электронные сигареты на 20 миллионов рублей. Вскоре силовики смогли задержать одного из злоумышленников — он во всем сознался.

Спустя время был задержан и его подельник, который пытался скрыться от следствия. Возбуждено два уголовных дела по статьям о краже в особо крупном размере и о превышении должностных полномочий.

Ранее в Москве полицейского уволили из-за песни его авторства «МВД — не мое».

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