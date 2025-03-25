Фитнес-эксперт развенчала миф о тренировках гипертоников

Фитнес-тренер Лера Буры развенчала миф о тренировках гипертоников. Ее слова приводит «АиФ в Кузбассе».

Эксперт заявила, что гипертоникам не противопоказаны тренировки. Буры посоветовала выполнять упражнения на выносливость — йогу, бег в умеренном темпе, прыжки через скакалку, функциональные тренировки и табата. Также она рекомендовала длительные прогулки на свежем воздухе по пересеченной местности.

«Вопреки распространенным мифам, силовые тренировки после 45 лет не просто возможны, а необходимы. Они помогают сохранить мышечную массу, укрепить кости, улучшить обмен веществ. И особенно важно для гипертоников — силовые упражнения стабилизируют давление в долгосрочной перспективе, влияя на тонус сосудов», — подчеркнула Буры. Специалист отметила, что такая активность полезна, если проходит с разрешения врача и под руководством тренера.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшую тренировку для подготовки фигуры к лету. Она рекомендовала выполнять планку с приведением коленей, упражнения скалолаз и берпи, бег на месте, приседания с махами, выпады с прыжками, отжимания, а также джампинг джек.