Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Литва
2:2
Завершен
Финляндия
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 2-й тур
Англия
3:0
Завершен
Латвия
ЧМ-2026 — Европа|Группа K. 2-й тур
Босния и Герцеговина
2:1
Завершен
Кипр
ЧМ-2026 — Европа|Группа H. 2-й тур
Польша
2:0
Завершен
Мальта
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 2-й тур
Нью-Йорк Айлендерс
3:4
Завершен
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ — регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
3:4
Завершен
Ванкувер Кэнакс
НХЛ — регулярный чемпионат
08:15, 25 марта 2025Спорт

Фитнес-эксперт развенчала миф о тренировках гипертоников

Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Лера Буры развенчала миф о тренировках гипертоников. Ее слова приводит «АиФ в Кузбассе».

Эксперт заявила, что гипертоникам не противопоказаны тренировки. Буры посоветовала выполнять упражнения на выносливость — йогу, бег в умеренном темпе, прыжки через скакалку, функциональные тренировки и табата. Также она рекомендовала длительные прогулки на свежем воздухе по пересеченной местности.

«Вопреки распространенным мифам, силовые тренировки после 45 лет не просто возможны, а необходимы. Они помогают сохранить мышечную массу, укрепить кости, улучшить обмен веществ. И особенно важно для гипертоников — силовые упражнения стабилизируют давление в долгосрочной перспективе, влияя на тонус сосудов», — подчеркнула Буры. Специалист отметила, что такая активность полезна, если проходит с разрешения врача и под руководством тренера.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшую тренировку для подготовки фигуры к лету. Она рекомендовала выполнять планку с приведением коленей, упражнения скалолаз и берпи, бег на месте, приседания с махами, выпады с прыжками, отжимания, а также джампинг джек.

    Обсудить
    Последние новости

    Трое сотрудников федеральных СМИ погибли от прицельного удара ВСУ. В Москве это назвали терактом

    Дачникам напомнили о штрафах за неправильное сжигание мусора

    Марочко рассказал о продвижении ВС России близ Степовой Новоселовки

    На Украине озвучили свою позицию по полному прекращению огня

    Россиянина приговорили к 15 годам за заказную расправу 23 года назад

    Фитнес-эксперт развенчала миф о тренировках гипертоников

    Актер из фильма «Сволочи» попал в реанимацию из-за потери работы

    В МИД обвинили Украину в усилении обстрелов территории России

    Армия России начала выбивать ВСУ у погранперехода «Суджа»

    Модель ушла из порно ради дочери и обвинила бывших коллег в разрушении общества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше