Карпин оценил разгромную победу сборной России над Замбией

Карпин заявил, что полностью удовлетворен победой России над Замбией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил разгромную победу команды над Замбией в товарищеском матче. Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист отметил, что полностью удовлетворен матчем. «Замбия не показала своего потенциала, в чем вина наших футболистов. Это не Гренада. У них индивидуально сильные футболисты», — заявил Карпин.

Ранее главный тренер сборной Замбии Авраам Грант понадеялся на скорое возвращение сборной России на международные турниры. «Россия этого заслуживает», — добавил он.

Игра России с Замбией прошла 25 марта в Москве. Хозяева одержали разгромную победу со счетом 5:0.