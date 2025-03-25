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19:48, 25 марта 2025Ценности

Российская модель надела прозрачное платье на девятилетие дочери

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @dariakonovalova

Российская модель Дарья Коновалова надела откровенный наряд на день рождения маленькой дочери. Соответствующие публикации появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей миллион подписчиков.

Последняя возлюбленная бизнесмена и политика Бориса Березовского отметила девятилетие дочери Софи. Для праздника она выбрала прозрачное облегающее макси-платье розового цвета, под которое надела трусы с завышенной талией.

Также 37-летняя манекенщица уложила волосы в высокий хвост, нанесла на губы коричневую помаду и взяла с собой миниатюрную белую сумку.

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Известно, что Коновалова воспитывает двоих детей, рожденных от сына основателя сети ресторанов «Якитория» Кирилла Шейхаметова.

Ранее в марте Дарья Коновалова без штанов пришла на показ люксового бренда Valentino в рамках Недели моды в Париже.

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