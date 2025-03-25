Советник Трампа по нацбезопасности обсудит с Москвой договоренности по Черному морю

Советник Трампа Уолтц обсудит с представителями РФ сделку по Черному морю

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц планирует обсудить с российскими представителями договоренности по Черному морю. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что глава Белого дома не планирует увольнять советника после ошибочного добавления в секретный чат журналиста The Atlantic. «Уолтц не планирует уходить в отставку и придерживается своего графика», — пишет Fox News.

В планах советника по нацбезопасности разговор с российским коллегой по поводу соглашения о прекращении огня в Черном море.

23 марта Уолтц заявил, что конфликт на Украине близок к достижению мира как никогда ранее.

24 марта стало известно о завершении переговоров России и США в Эр-Рияде. Диалог продлился более 12 часов. Сообщалось, что совместное заявление делегаций будет опубликовано 25 марта.

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс рассказала, что переговоры сторон были сосредоточены на восстановлении мирной торговой деятельности в Черном море. Она также заявила, что Москва и Киев «никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня».