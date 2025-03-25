В Госдуме отреагировали на картину с горящим Кремлем в офисе Зеленского

Депутат ГД Шеремет назвал сумасшествием картину с горящим Кремлем у Зеленского

Картина с горящим Кремлем в офисе Владимира Зеленского — сумасшествие, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Его слова передает РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал картину в офисе украинского политика, о которой стало известно после публикации журнала Time. На размещенном в издании снимке запечатлен Зеленский, позирующий перед камерой между двумя картинами. На левом полотне изображены Кремль и Мавзолей, охваченные огнем, а на правом — украинские войска, сражающиеся на территории России. Каждая из картин, как заявлял Зеленский, говорит о победе.

«Зеленский, мне кажется, сошел с ума и ведет себя неадекватно. Ему впору фотографироваться не на фоне Кремля, а в тюремной робе и с табличкой в руках», — прокомментировал картину Шеремет.

Он напомнил, что Россию также мечтали разрушить Наполеон и Гитлер. Зеленскому, как отметил парламентарий, стоит вспомнить судьбу врагов России.

Ранее зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров назвал картины в кабинете Зеленского глупостью и заявил, что нормальному человеку такое не придет в голову. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о ситуации одним словом — «психбольница».