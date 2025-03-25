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00:01, 26 марта 2025Мир

Во Франции оценили договоренности между Россией и США

AFP: Франция сочла недостаточными договоренности между РФ и США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Франция сочла договоренности между Россией и США по вопросам безопасности в Черном море и отказе от ударов по энергетической инфраструктуре недостаточными для достижения прочного мира. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

«Это шаги в правильном направлении, но их недостаточно для установления прочного, надежного прекращения огня, не говоря уже о мирном соглашении», — оценил договоренности собеседник агентства.

Ранее стало известно о завершении переговоров России и США в Эр-Рияде. Диалог продлился более 12 часов. Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс рассказала, что переговоры сторон были сосредоточены на восстановлении мирной торговой деятельности в Черном море. Она также заявила, что Москва и Киев «никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня».

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