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12:34, 26 марта 2025Экономика

В Госдуме понадеялись на экстренное снижение ключевой ставки

Глава комитета ГД Аксаков заявил о возможности снижения ключевой ставки в мае
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Центробанк (ЦБ) может снизить ключевую ставку уже в мае в связи с последними позитивными данными по инфляции, которая начала замедляться. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

«В ближайшее время, я ожидаю, может быть, даже в мае, Центральный банк начнет потихонечку снижать ключевую ставку», — сказал депутат, не уточнив, до каких значений она может опуститься.

В календаре решений по ставке, размещенном на сайте регулятора, заседание совета директоров, посвященное этой проблеме, отсутствует. Таким образом, речь может идти только о внеочередном экстренном заседании, которое обычно связано с неожиданными событиями.

На мартовском заседании Банк России сохранил ставку на рекордном уровне 21 процент годовых с возможностью дальнейшего ее повышения в апреле. Как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, перед обсуждением смягчения денежно-кредитной политики необходимо убедиться в устойчивости тенденции по инфляции.

В феврале Аксаков считал, что Центробанк начнет снижение ставки уже в марте. Между тем перед декабрьским заседанием депутат оказался точнее подавляющего большинства экспертов, предположив, что ставка сохранится на уровне 21 процента.

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