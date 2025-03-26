Женщины кормят взрослых детей грудью и записывают об этом видео. Кто такие «сисечницы» и зачем они это делают?

Психолог Мансурова: Долгое кормление грудью увеличивает риск задержки развития

В социальных сетях возник новый вызывающий массу возмущения тренд — женщины кормят грудью подросших детей пяти, девяти и даже 15 лет. Весь процесс снимают на видео и выкладывают в интернет, попутно рассказывая о преимуществах длительного кормления. Якобы таким образом они создают тесную связь между матерью и ребенком, помогают детскому здоровью и даже экономят семейный бюджет, потому что не покупают детское питание. Большинство комментаторов подобные эксперименты не одобряют, но женщины их критику не воспринимают и противостоят общественному мнению, заявляя, что будут кормить своих детей до школы, а если надо будет, то и дольше.

Видео о грудном вскармливании взрослых детей набирают миллионы просмотров

Тех, кто кормит взрослых детей, в социальных сетях прозвали «матери-сисечницы». Их критикуют, высмеивают, им даже угрожают полицией, тем не менее видео на их каналах набирают миллионы просмотров, а в комментариях идут словесные битвы о том, как нужно кормить детей.

«Девятилетний сын до сих пор кушает грудное молоко. Не думайте, что это происходит на постоянной основе. Обычно он кушает грудь, когда идет в школу или ложится спать. Иногда, когда он плачет, я также успокаиваю его грудью. Я думаю, тут любая мамочка меня поймет», — уверена пользовательница TikTok с ником posmotri_na_mari4.

Кадр: @ulianna9090

Еще одна блогерша, которая продвигает идею длительного грудного вскармливания, — Катя Милова. Она ведет блог о воспитании четверых детей и утверждает, что каждого из них кормила до пяти лет, пока они сами не отказались от груди. Сейчас женщина продолжает грудное вскармливание младшей пятилетней дочери.

Мне так удобно. Удобно укладывать спать, успокаивать, поддерживать близость. В этом возрасте она подходит редко и по взаимной договоренности. Делюсь для тех, кто отучает не потому что им так комфортно, а потому что давит мнение людей: давно пора, до школы кормить будешь. Не будешь! Дети вырастают суперадекватные, адаптивные, благодарные миру люди. Я проверила это за вас! Катя Милова блогер

В вопросах воспитания детей Милова частенько показывает экстремальные методы. Женщина уверена, что нужно не подстраиваться под ожидания общества, а действовать, доверяя материнскому чутью. Кормление грудью до пяти лет — лишь один наглядный пример результата воздействия интуиции. К примеру, младших детей Катя решила рожать дома, а не в роддоме. Еще она не отдала ни одного ребенка в детский сад, не водила их в спортивные секции, кружки и даже в школу. Все дети блогерши учатся дома и ни одного дня не сидели за партой.

Надо сказать, что далеко не все «матери-сисечницы» действительно кормят грудью подросших детей. Многие записывают подобный контент, просто чтобы стать популярными и получить больше лайков, а затем выгодно перепродать аккаунт в соцсети. Другие выдумывают абсурдные сценарии, чтобы высмеять мамские блоги, а заодно и доверчивых пользователей, которые легко верят всему сказанному в интернете. Но немало и тех, кто искренне считает, что детей нужно кормить как можно дольше.

Кадр: @halilova.rozaliya99

Как долго ребенку нужно грудное молоко?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчеркивает, что грудное молоко — это идеальная пища для младенцев. В нем содержатся антитела, которые защищают ребенка от многих детских болезней, и питательные вещества, необходимые для роста и развития. После шести месяцев ВОЗ рекомендует вводить первый прикорм, но грудное молоко при этом продолжает быть основной пищей и покрывает большую часть потребности организма в питательных веществах. Постепенно доля грудного молока в рационе ребенка снижается, и примерно к полутора годам оно уже не может полноценно снабжать организм нужными ему питательными веществами.

После двух лет молоко матери не имеет питательной ценности, но и вредным его тоже назвать нельзя. Во всяком случае побочные действия из-за длительного кормления грудью никогда не выявлялись.

ВОЗ рекомендует кормить грудью до двух лет и дольше, не уточняя предельно допустимый возраст ребенка на грудном вскармливании

А как же детская психика?

Если с точки зрения физического здоровья кормление грудью после двух, трех и даже пяти лет не несет особого вреда, то с психическим здоровьем дела обстоят иначе. Психолог, психотерапевт и нутрициолог Ирина Мансурова в беседе с «Лентой.ру» указала, что длительное грудное вскармливание увеличивает риск задержки речевого развития, неправильного формирования лицевых мышц и костей.

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По мнению Мансуровой, после года стоит задуматься о завершении грудного вскармливания. Она объясняет, что дети появляются на свет с набором определенных рефлексов, которые помогают им поддерживать жизненно-важные функции. Один из них сосательный. Прикладываясь к груди, малыш не просто получает пищу, а успокаивается, чувствует защиту и безопасность. Однако, по словам Мансуровой, примерно в год рефлексы исчезают, и ребенок переходит на новую стадию развития.

После 12 месяцев ведущая деятельность ребенка меняется: он начинает активно взаимодействовать с окружающим миром, учится управлять своими эмоциями. Если в этом возрасте он продолжает успокаиваться только с помощью груди, это может замедлить его развитие Ирина Мансурова психолог, психотерапевт

Чтобы этого не произошло, Мансурова советует научить ребенка справляться с плохими эмоциями: говорить с ним, играть или обнимать. Если же грудь так и остается единственным надежным способом утешения, то примерно к трем годам это может стать проблемой. В конце концов, ребенок может так и не пройти важный этап сепарации.

«Теория психосоциального развития Фрейда также указывает на важность своевременного отлучения от груди. Примерно в три года дети проходят через Эдипов комплекс, который при чрезмерной физической близости с матерью может усугубиться. Если мать продолжает кормить ребенка грудью или проявлять излишнюю физическую привязанность, это может привести к психологическим проблемам», — предупредила эксперт.

Мансурова подчеркивает, что кормление грудью обычно нужно не ребенку, а матери. По ее словам, женщинам бывает страшно и грустно от мысли, что ребенок становится самостоятельнее и такого близкого физического контакта, как в первые месяцы его жизни, больше никогда не будет

Психолог отметила, чтобы преодолеть страх, для начала его нужно осознать. «Женщинам нравится ассоциировать себя с Мадонной. Но миссия мамы — это не только кормление, а в большей степени многое другое. Близость с ребенком не должна заканчиваться с грудным вскармливанием», — уверена Мансурова.

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Матерям, которым предстоит отлучить ребенка от груди, психолог посоветовала переключить внимание на другие аспекты жизни. Наиболее очевидный вариант — начать проводить больше времени с супругом и таким образом удовлетворять свои эмоциональные потребности.

Кроме того, Мансурова призвала взять на себя ответственность за отлучение ребенка от груди и не перекладывать ее на других членов семьи или ребенка.