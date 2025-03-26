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02:29, 26 марта 2025Мир

Лавров прокомментировал работу ядерной «пятерки»

Глава МИД Лавров: Работа ядерной пятерки не прекращалась
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Работа ядерной «пятерки» никогда не прекращалась. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».

По словам министра, Россия не против продолжать работать в таком формате.

Лавров подчеркнул, что Соединенные Штаты предлагают расширить ядерную «пятерку», привлечь к переговорам Китай, но это дело Пекина и Россия отнесется с уважением к выбору КНР.

Ранее США обвинили Китай в инвестировании в стратегические вооружения на фоне отсутствия соглашения, аналогичного российско-американскому Договору о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ).

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