Лавров прокомментировал работу ядерной «пятерки»

Глава МИД Лавров: Работа ядерной пятерки не прекращалась

Работа ядерной «пятерки» никогда не прекращалась. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».

По словам министра, Россия не против продолжать работать в таком формате.

Лавров подчеркнул, что Соединенные Штаты предлагают расширить ядерную «пятерку», привлечь к переговорам Китай, но это дело Пекина и Россия отнесется с уважением к выбору КНР.

Ранее США обвинили Китай в инвестировании в стратегические вооружения на фоне отсутствия соглашения, аналогичного российско-американскому Договору о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ).