ВСУ пытались прорвать границу под Белгородом при помощи инженерных машин и БМП

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорвать границу России в направлении Поповки Белгородской области при помощи двух инженерных машин разграждения (ИМР) и двух боевых машин пехоты (БМП). Подробности об отраженной атаке появились у Telegram-канала «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА».

По его данным, одна из ИМР расчищала защитные ограждения, но подорвалась на мине, вторую подбили FPV-дроном. Обе украинских БМП также были поражены российскими беспилотниками.

О новой попытке ВСУ прорвать границу России стало известно днем 26 марта. В сети также появилось видео с подбитой ИМР, направлявшейся к установленным для защиты бетонным «зубам дракона».

Ранее «Северный ветер» сообщил, что за 25 марта ВСУ шесть раз безуспешно пытались пробиться Белгородскую область. Сейчас российские военные ведут поиск разрозненных групп украинских бойцов.