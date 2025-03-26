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16:58, 26 марта 2025Экономика

Россиянам назвали запрещенные места для жарки шашлыка

Юрист Адамс: С 1 сентября в РФ нельзя будет жарить шашлык вне специальных мест
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С 1 сентября в России нельзя будет жарить шашлык вне специальных мест. Запрещенные для приготовления этого блюда локации гражданам назвал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс в разговоре с NEWS.ru.

По словам юриста, с началом осени в силу вступит обновленная редакция нормативных требований, которая регулирует порядок обеспечения противопожарной безопасности в РФ. В соответствии с ней будет запрещено использовать открытый огонь для приготовления пищи либо сжигания мусора, травы, листвы и других отходов вне специально отведенных и оборудованных для этого мест. «По сути, жарить шашлыки по-прежнему можно, но только в устойчиво установленном мангале, расположенном не ближе пяти метров от дома и не менее двух метров от сухой травы или других горючих материалов», — объяснил Адамс.

Специалист также отметил, что с 1 сентября потребуется использовать исправное оборудование без прогаров и отверстий. Помимо этого, начнет действовать запрет на розжиг огня в условиях сильного ветра. Нельзя будет и оставлять костер без присмотра. Любые из вышеуказанных нарушений чреваты штрафом, уточнил юрист.

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«Специально оборудованное место должно соответствовать установленным требованиям: при использовании открытого огня допускается либо котлован глубиной не менее 30 сантиметров и диаметром до одного метра, либо устойчиво установленная металлическая или иная негорючая емкость, исключающая выпадение горящих материалов. Место должно располагаться на удалении: не менее 50 метров до зданий, 100 метров до хвойных деревьев и 30 метров до лиственных, а в случае частных и садовых участков — не менее 15 метров до построек», — поделился информацией эксперт. В заключение Адамс подчеркнул, что территорию вокруг очага необходимо очистить на 10 метров и отделить минерализованной полосой шириной не менее 40 сантиметров. Между тем, уточнил он, для приготовления еды в мангале разрешено сокращение расстояния до пяти метров от построек.

Ранее стало известно, что екатеринбуржцам могут запретить жарить шашлыки на открытом воздухе. Соответствующий вопрос рассмотрят в начале апреля.

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