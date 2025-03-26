Россиянка описала ресторан на Байкале фразой «пластиковая посуда и туалет на улице»

Российская туристка побывала на Байкале и поужинала в кафе бурятской кухни, расположенном в настоящей юрте. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания рассказала, что цены в ресторане были очень демократичные, а еда — вкусная. Она попробовала фирменные буузы (традиционное блюдо бурятской, тувинской и монгольской кухни) и бурятский чай на молоке и мясном бульоне.

«Необычное сочетание, но вкусно и с мороза отлично согревает. Единственный недостаток этого заведения — пластиковая посуда и туалет на улице. Но с другой стороны, как его обустроить в юрте?» — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Путешественница также призналась, что поездка обошлась им с мужем в 75 тысяч рублей на двоих. В эту стоимость вошли проживание, билеты, питание, экскурсии, такси и сувениры. Само путешествие заняло шесть дней с дорогой.

«Байкал однозначно заряжает какой-то необычной энергией и меняет жизнь. Для себя решили, что обязательно приедем еще, так как побывать там нужно в разные времена года», — заключила автор отзыва.

Ранее россияне пожаловались на резко взлетевшие цены на Байкале. Одна из соотечественниц описала отдых в этом популярном туристическом месте фразой «Таиланд дешевле».