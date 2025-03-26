Турист упал с каяка в кишащую крокодилами реку и пропал без вести

News.com.au: Турист пропал без вести в кишащей крокодилами реке в Австралии

Пожилой турист отправился кататься на каяке по австралийской реке Драйсдейл, кишащей крокодилами, и пропал без вести. Подробностями истории поделился портал News.com.au.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 24 марта, примерно в 150 километрах к западу от города Уиндем. 79-летний мужчина, имя которого не раскрывается, был в составе группы, совершавшей многодневный тур по плато Кимберли.

Во время поездки на каяке путешественник упал в воду. Его 59-летний друг кинулся спасать мужчину, нырнул в реку и был унесен сильным течением. Спасатели, которые прибыли на место на вертолете, позже обнаружили его цепляющимся за дерево в 15 метрах от берега.

Мужчину достали из воды, медицинская помощь ему не потребовалась. Его 79-летний друг до сих пор числится пропавшим без вести. Детектив-суперинтендант округа Кимберли Джон Хатчинсон заявил, что непростые погодные условия и сложный рельеф усложнили поисково-спасательную операцию.

Ранее в ЮАР гигантский крокодил набросился на семилетнего мальчика, который приехал на рыбалку с отцом. Мужчине удалось отбить сына, однако животное успело оторвать ему руку.

