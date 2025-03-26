Туристка на гидроцикле врезалась в скалу и не выжила во время круиза на Багамах

Британская туристка на гидроцикле врезалась в скалу на Багамах и не выжила

Британская туристка решила покататься на гидроцикле во время круиза на Багамских островах и не выжила. Об этом сообщает портал The Nightly.

73-летняя женщина, личность которой не раскрывается, путешествовала на круизном лайнере Holland America Nieuw Amsterdam. В субботу, 22 марта, он остановился у частного острова Хаф-Мун-Кей. Там британка села на гидроцикл, но потеряла над ним управление и врезалась в скалу. Медицинский персонал бросился на помощь туристке, но спасти ее не удалось.

Королевская полиция Багамских островов начала расследование инцидента.

Ранее туристка из США поехала кататься на гидроцикле в Таиланде и пропала без вести. Последним ее видел капитан пассажирского судна, проходившего рядом с пляжем. Во время катания она сняла спасательный жилет и прыгнула в воду, чтобы искупаться.