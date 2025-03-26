В Госдуме ответили на опровержение генштаба ВСУ ударов по российским энергообъектам

Депутат Колесник раскритиковал опровержение ВСУ ударов по энергообъектам РФ

Украина старается закрепить свое вранье на уровне средств массовой информации (СМИ), заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат ответил на опровержение генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударов по российским энергообъектам.

«Они понимают, что им никто не верит. Хотя все понимают, что была атака ВСУ на "Кропоткинскую". После этого была атака еще по энергетической инфраструктуре южных регионов. После чего они на голубом глазу от этого отказываются. [Президент США Дональд] Трамп то верит, то не верит [в заявления Киева]. А Европа верит безоговорочно. Поэтому Украина старается закрепить свое вранье на уровне средств массовой информации», — прокомментировал Колесник.

Ранее Генеральный штаб украинской армии сообщил, что заявления об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским энергообъектам и нарушении Киевом условий прекращения огня якобы не соответствуют действительности. Там заверили, что войска республики не наносили удары по объектам в Курской и Брянской областях, а также в Крыму.

26 марта Минобороны России обвинило ВСУ в нанесении атак по трем российским объектам энергетики. По данным оборонного ведомства, под удар попали энергообъект в Курской области, а также газохранилище в Крыму и энергетическая инфраструктура в Брянской области.

В ночь на 24 марта ВСУ попытались ударить по нефтеперекачивающец станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае. В министерстве подчеркнули, что Украина не достигла своей цели — направлявшийся к объекту беспилотник был сбит в семи километрах от него.

