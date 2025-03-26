Патрушев прокомментировал возможность сотрудничества с США

Патрушев: У США своя точка зрения, но Россия готова сотрудничать

Москва готова сотрудничать с нынешним руководством Вашингтона, несмотря на различия в подходах. Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«В США — народ, и у него есть свое представление. Есть две партии, которые между собой соревнуются, — республиканцы и демократы. Их отношения между собой антагонистические. Это не значит, что они придерживаются тех же точек зрения, которые имеет Россия. Нет, у них свои представления. Они их продвигают, и мы можем с ними сотрудничать», — сказал политик.

Также Патрушев отметил, что Россия открыта для совместных проектов с Соединенными Штатами, но во многом это будет зависеть от заинтересованности американской стороны.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что между Россией и США в ходе контактов сложились конструктивные отношения. Он добавил, что страны должны дальше идти этим путем.