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19:33, 26 марта 2025Экономика

В США ужесточили продажу дилдо

Заксобрание штата Техас обязало магазины проверять возраст покупателей дилдо
Вячеслав Агапов

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom  

Законодательное собрание штата Техас одобрило законопроект, который обяжет интернет-магазины проверять возраст покупателей перед продажей «непристойных устройств». Об ужесточении торговли дилдо и другими секс-игрушками сообщает xbiz.com.

Законопроект внесла сенатор США от республиканцев Анджела Пакстон, известная работой над нормой, которая обязывает проверять возраст посетителей сайтов для взрослых. Как отмечают источники, закон будет отдавать приоритет интересам государства в защите несовершеннолетних, а не правам взрослых на неприкосновенность частной жизни.

Юристы отмечают, что новые правила затруднят работу продавцов, у которых нет физических магазинов на территории штата. Как заявил отраслевой юрист Лоуренс Уолтерс, такие нормативные обязательства могут противоречить положению о торговле или выходить за рамки юрисдикции государственного регулирования.

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«Все это похоже на потенциальный логистический кошмар. В идеале вам нужно приложение, которое может запрашивать подтверждение возраста только у тех, кто находится в Техасе, чтобы не беспокоить остальных ваших клиентов. С другой стороны, магазины могут просто решить прекратить доставку в Техас. Продажи в штате определенно упадут, по крайней мере в краткосрочной перспективе», — отметила основательница и гендиректор магазина Betty’s Toy Box Кэролин Игл.

Перед Новым годом в России в два раза вырос спрос на ролевые костюмы для взрослых, рассказал генеральный директор b2b-маркетплейса «Поставщик счастья» Дмитрий Коробицын. Наибольшей популярностью, по его словам, пользуются эротические костюмы снегурочки, медсестры, женщины-полицейского, а также женщины-кошки и женщины-зайки. Самые востребованные мужские варианты — Дед Мороз, гладиатор и агент спецслужб.

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