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13:49, 26 марта 2025Мир

Во Франции допустили размещение Западом миротворцев в Черном море

Repubblica: Лидеры стран Запада обсудят размещение миротворцев в Черном море
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

На предстоящей встрече в Париже лидеры стран западной «коалиции желающих» обсудят возможность размещения миротворческого контингента в Черном море в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает издание Repubblica со ссылкой на источники.

«Лидерам в Париже придется обсудить, как сформулировать "меры безопасности" для Украины, будет ли это с войсками на украинской территории или в пределах европейских границ, с использованием самолетов или без них, с какими правилами ведения боевых действий», — утверждается в публикации.

По данным источников из Елисейского дворца, миротворцы ряда стран Запада «могут быть задействованы в стратегических миссиях в Черном море для обеспечения свободы судоходства и предотвращения новых атак российского флота». Согласно материалу, другие государства могут поддерживать контингент на Украине без физического присутствия. При этом источники назвали вопрос размещения миротворцев преждевременным и усомнились в их развертывании по мандату ООН.

В начале марта агентство Bloomberg сообщило, что Париж и Лондон стремятся создать то, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал «коалицией желающих» участвовать миротворческих силах и помочь убедить Киев в прочности любого мира.

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