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05:11, 27 марта 2025Наука и техника

Найден способ улучшения качества сна

GeroScience: Синий свет улучшает сон у пожилых людей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Summer loveee / Shutterstock / Fotodom

Утренний синий свет может существенно улучшить качество сна и повысить дневную активность у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые из Университета Суррея, проведшие исследование, опубликованное в журнале GeroScience.

Синий свет — это тип света с короткими волнами, который оказывает значительное влияние на циркадные ритмы человека и помогает регулировать выработку гормона мелатонина, отвечающего за сон. С возрастом восприятие этого света ослабевает, что приводит к нарушениям сна у многих пожилых людей.

В исследовании приняли участие 36 человек старше 60 лет. Участники испытывали воздействие синего и обычного белого света по два часа дважды в день. Результаты показали, что утренний синий свет улучшает качество сна и увеличивает активность в течение дня. Однако вечерний синий свет оказался контрпродуктивным, он ухудшает способность засыпать.

Кроме того, исследование подтвердило, что достаточное количество дневного света, содержащего синий спектр, способствует улучшению настроения и общего состояния здоровья.

Ученые утверждают, что правильно дозированный синий свет может стать эффективным методом коррекции сна и повышения активности у пожилых людей, особенно в условиях ограниченного доступа к естественному свету. Исследование открывает новые возможности для разработки доступных методов улучшения сна и качества жизни в пожилом возрасте.

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