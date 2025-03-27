Обнародован список россиян, которые были на борту затонувшего в Египте батискафа. Несколько детей осиротели

Пять туристов из РФ погибли при затоплении батискафа «Синдбад» в Хургаде

Опубликован предварительный список из 38 пассажиров, которые находились на борту затонувшего в египетской Хургаде батискафа «Синдбад». По данным же Генконсульства РФ, на судне всего находились 45 туристов из России.

На данный момент, по разным данным, погибло от пяти до девяти человек. Среди них как минимум пять россиян и один ребенок. Пока установлены личности трех жертв.

В больницы Хургады поступил 21 пострадавший, среди них 14 россиян. У пострадавших травмы головы, конечностей, ушибы, трудности с дыханием.

Двое детей остались сиротами после трагедии

Среди установленных погибших — Равиль и Кристина Валиуллины из Татарстана. Вместе с ними на борту были их дочери 15 и 10 лет — обе они в больнице. Родственники Валиуллиных подтвердили, что супруги отдыхали в Египте с дочками и были на экскурсии.

Shot узнал, что семья врачей работала в больнице поселка Уруссу в Татарстане. 38-летняя Кристина работала педиатром, 40-летний Равиль — анестезиологом. Причем в больницу они устроились в один день — 23 июля 2012 года. Семья часто путешествовала, на этот отдых в Египет они прилетели 21 марта и разместились в отеле Mirage Bay Resort & Aqua Park. По данным канала, Равиль увлекался футболом, болел за «Ливерпуль».

Утверждается, что Валиуллины при крушении пытались помочь детям и другим пассажирам.

Власти Татарстана подтвердили ТАСС, что супруги из региона погибли при крушении батискафа, а двое их детей госпитализированы.

Другая погибшая россиянка — Евгения Нестерюк, жила в отеле Mercure Hurghada. Также на батискафе находилась семья из пяти человек — их судьба пока неизвестна.

Больница в Хургаде, куда поступили погибшие и пострадавшие Фото: Reuters

Туристы рассказывали об ужасном состоянии батискафа

Участница экскурсии рассказала о катастрофе. По ее словам, «Синдбад» начал тонуть прямо с открытыми люками. Россиянке и ее мужу удалось выплыть, но их дочка и мама пострадали — они в больнице в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. На поверхности моря людей вытаскивали из воды другие катера с туристами.

Когда начали спускаться внутрь, чтобы занять места, неожиданно полилась вода. Были открыты два люка, полилась вода, будто субмарина сорвалась, на чем она там держалась российская туристка

Кроме того, погружавшиеся на этом же батискафе всего пару дней назад заявили, что тот был в ужасном состоянии — стекла были побитые и затертые, с плохой видимостью. Часть спасательных жилетов была испорчена, а туристов погружали под воду без инструктажа. Также там практически не работала система вентиляции, а капитан давал управлять судном туристке из Азии.

Кроме того, по имеющимся данным, компания Sharm El-Ghada Excursions, которая продавала погружения, не вела отчетность, не составляла списков клиентов.

По данным Mash, билеты на троих взрослых и одного ребенка стоили 240 долларов, или 20 тысяч рублей. Предварительно, один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф. Субмарина перевернулась, произошла разгерметизация салона.