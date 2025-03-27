Пенсионерка поехала на отдых в Испанию и не выжила из-за упавшего на нее пьяного мужчины

Lancashire Live: Британка не выжила в Аликанте из-за упавшего на нее мужчины

83-летняя британская пенсионерка поехала на отдых в Испанию и не выжила из-за упавшего на нее на улице пьяного мужчины. Об этом сообщает Lancashire Live.

По информации таблоида, несчастный случай произошел в октябре 2023 года, однако известно о нем стало лишь сейчас. Когда Барбара Кэхилл прогуливалась по улицам города Аликанте, пьяный незнакомец внезапно упал на нее.

Ее доставили в больницу с переломом ноги, а шесть дней спустя врачи констатировали, что выжить британке не удалось. Предполагается, что на состояние женщины повлияли осложнения после перелома.

Ранее другая британская туристка решила покататься на гидроцикле во время круиза на Багамских островах и не выжила. 73-летняя женщина, личность которой не раскрывается, путешествовала на круизном лайнере Holland America Nieuw Amsterdam.