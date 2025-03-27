Преемница Винер покинула пост вице-президента Федерации гимнастики

Ольга Капранова покинула пост вице-президента Федерации гимнастики России

Ольга Капранова покинула пост вице-президента Федерации гимнастики России (ФГР). Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Всегда наступает время, когда нужно сделать выбор — осознанный выбор, который меняет направление пути. В такие моменты, конечно, бывает волнительно. Но я твердо верю, что этот день и мой выбор был неизбежен и правильный», — написала Капранова. Она поблагодарила ФГР за работу и добавила, что впереди ждут большие перемены и дальнейшее развитие клубной системы в художественной гимнастике.

Экс-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер называла Капранову своей преемницей на посту. Однако осенью 2024-го гимнастические федерации были объединены и Капранова заняла должность вице-президента ФГР.

37-летняя Капранова — десятикратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике. На Олимпийских играх в Пекине в 2008-м она заняла четвертое место в личном многоборье.