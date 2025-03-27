Рябков раскрыл реакцию США на предложение снять санкции с России

Рябков: Конкретных договоренностей с США по черноморской инициативе нет

Россия получила «расплывчатую реакцию» от американских представителей относительно возобновления черноморской инициативы и возможности отмены ограничений с российских банков, конкретных договоренностей пока нет. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

«У американских представителей была реакция в самом общем плане», — ответил дипломат на вопрос о том, были ли какие-либо сигналы от Вашингтона по возможности снятия рестрикций с российских банков для реализации черноморской инициативы.

Рябков также подчеркнул, что существует «необходимость в продолжении диалога России и США», чтобы в том числе сформулировать и определить конкретные договоренности относительно соглашения о судоходстве в акватории Черного моря. Замглавы отметил, что работа в этом направлении «уже идет».

25 марта Кремль выпустил заявление по итогам переговоров экспертных групп России и США в Эр-Рияде. В нем говорится, что условием для вступления черноморской инициативы в силу является снятие санкционных ограничений с российских финансовых организаций, которые участвуют в торговле продовольствием.