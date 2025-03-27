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09:07, 27 марта 2025Россия

В Госдуме ответили на атаки ВСУ по энергообъектам в России

Депутат ГД Шеремет: Атаки ВСУ на энергообъекты сводят на нет мирные усилия
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетические объекты России сводят на нет усилия по мирному урегулированию конфликта. Об этом, комментируя ситуацию, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, его цитирует ТАСС.

«Зеленский давно не управляет большей частью нацистских воинских формирований. Он лишь имитирует свою заинтересованность в мирных инициативах [президента США] Дональда Трампа и свою способность контролировать режим прекращения огня», — сказал парламентарий.

Атаки ВСУ, по его мнению, могут стать сигналом для Вашингтона на радикальную смену риторики в отношении Зеленского. США, уверен Шеремет, больше не позволят «водить Трампа за нос».

Днем ранее, 26 марта, Минобороны сообщало, что ВСУ за сутки нанесли удары по трем энергообъектам в России. Сначала под удар попал объект в Курской области, затем — в Брянской, и впоследствии — хранилище газа в районе мыса Тарканхут в Крыму.

Атаки произошли на фоне переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Там Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, по которым с 18 марта 2025 года Москва и Киев отказываются наносить удары. Речь идет про объекты энергосистемы.

ЖЗЛ
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