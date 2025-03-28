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18:08, 28 марта 2025Экономика

Акции «Газпрома» обвалились

Акции «Газпрома» обвалились на фоне разрушения газоизмерительной станции в Судже
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

С начала прошлой недели акции «Газпрома» подешевели на 12 процентов, а отдельно в пятницу, 28 марта, падение доходило до пяти процентов, что сделало компанию аутсайдером среди голубых фишек на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Главным поводом для такой динамики стало сообщение Минобороны России о разрушении газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области, после чего объект фактически перестал существовать. Российское военное ведомство обвинило в ударе Вооруженные силы Украины (ВСУ). В свою очередь, Киев называет оба удара по ГИС провокацией со стороны России.

Объект необходим для транзита газа в Европу через территорию Украины. Несмотря на остановку прокачки с 1 января 2025 года, инвесторы надеялись, что переговоры США и России могут привести к возобновлению поставок. Об этом свидетельствовала и готовность Киева пересмотреть свою позицию, если газ не будет принадлежать «Газпрому».

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Теперь вероятность перезапуска поставок через Украину снижается, поскольку для этого придется восстанавливать ГИС в условиях близости к зоне боевых действий. Соответственно, надежды на увеличение продаж потребителям в ЕС также ослабли, что и повлияло на падение котировок.

В целом российский фондовый рынок также находится на минимумах за последние полтора месяца. Индекс Мосбиржи растерял весь рост, достигнутый после первого телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся в середине февраля. Отсутствие конкретных результатов переговоров негативно влияет на инвестиционный фон и заставляет переоценивать оптимистичные ожидания от прихода к власти республиканца.

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