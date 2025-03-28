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01:45, 28 марта 2025Спорт

Стали известны новые детали смерти Марадоны

Марадона мог 12 часов находиться в агонии перед смертью
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Cezaro De Luca / dpa / Global Look Press

Аргентинский футболист Диего Марадона перед смертью мог находиться в агонии на протяжении 12 часов. Новые детали смерти игрока раскрыл судмедэксперт Карлос Маурисио Касинелли на судебном заседании, передает Infobae.

В ходе вскрытия выяснилось, что сердце Марадоны весило 503 грамма — в два раза больше нормы для взрослого человека. Оно было покрыто жиром и увеличено в размерах. Об агонии футболиста, отметил эксперт, свидетельствует образовавшийся в сердце тромб.

«Марадона не должен был проходить никаких обследований, по крайней мере, до 12:30 утра 25 ноября. Он мог испытывать агонию в течение 12 часов. Он не был таким пациентом, которого следует держать дома», — сказал Касинелли.

Ранее полицейские рассказали о шоке при виде тела Марадоны. «Его живот был сильно вздут, еще немного — и он бы взорвался», — сообщил полицейский Лукас Фариас в ходе слушаний по делу о гибели футболиста.

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