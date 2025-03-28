Задержанный рэпер Obe1Kanobe объяснил наличие нарколаборатории в его квартире

Mash: Задержанный Obe1Kanobe объяснил плантацию марихуаны борьбой с бессонницей

Рэпер Obe1Kanobe (настоящее имя — Никита Канобович) во время задержания заявил, что марихуана помогала ему в борьбе с бессонницей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, известный артист, выступавший среди прочего на Versus Battle, обращался к медикам осенью 2024 года. Сообщается, что рэпер жаловался на нарушение сна. Mash уточняет, что Канобовичу якобы не помогали препараты от бессонницы, которые прописывали врачи.

Ранее стало известно, что 39-летнего Канобовича задержали в Ленинском районе Подмосковья. Внимание оперативников привлекли наркозависимые граждане, регулярно посещавшие квартиру рэпера и выходившие оттуда с марихуаной. Внутри силовики обнаружили нарколабораторию с плантацией из 25 кустов марихуаны.