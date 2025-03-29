На избившего и сломавшего лодыжку дочери россиянина возбудили дело

В Ингушетии задержали отца-наркомана, избивавшего дочь

В Ингушетии задержали отца-наркомана, избивавшего дочь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, в отдел полиции поступило сообщение, что в больницу поступила несовершеннолетняя девочка со следами побоев. Также у нее диагностирован перелом лодыжки. Сотрудники полиции оперативно установили и задержали причастного к избиению. Им оказался 40-летний местный житель, который несколько раз отбывал сроки за торговлю наркотическими веществами.

Задержанный отказался от прохождения медицинского освидетельствования и признался, что во время ссоры избил дочь. Со слов его жены, он в состоянии наркотического опьянения регулярно нападает на нее и угрожает расправой. Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области молодую мать осудили на пять лет за истязания малолетней дочери.