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07:50, 29 марта 2025Спорт

Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в коротком халате

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке легкоатлетка позирует в белом халате, полотенце на голове и с газетой в руках. Пост собрал более 70 тысяч лайков и более 400 комментариев.

Шмидт отбиралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Она выступала в составе сборной Германии в эстафете на дистанции четыре по 400 метров.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе немецкой сборной в эстафете четыре по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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