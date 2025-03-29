Врачи Паши Техника предсказали высокий риск летального исхода

Врачи рэпера Паши Техника предсказали высокий риск летального исхода

Состояние остающегося в коме рэпера Паши Техника остается критическим, врачи прогнозируют высокий риск летального исхода. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале музыканта.

Родные исполнителя опубликовали анамнез, из которого следует, что у исполнителя развилась полиорганная недостаточность и гемодинамическая нестабильность, несмотря на инфузии дорогостоящих препаратов.

«Просим вас осознать серьезность его состояния и как можно скорее посетить больницу, чтобы обсудить дальнейшие медицинские решения», — говорится в обращении врачей.

В документе также утверждается, что Паша Техник поступил в медицинское учреждение с нарушением дыхания и в измененном состоянии сознания, что косвенно может указывать на передозировку запрещенных веществ.

Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, госпитализировали в Таиланде 27 марта. Незадолго до этого стало известно, что активисты движения «Русская община» добились отмены его концерта в Барнауле.