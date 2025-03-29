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15:51, 29 марта 2025Культура

Врачи Паши Техника предсказали высокий риск летального исхода

Врачи рэпера Паши Техника предсказали высокий риск летального исхода
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: @techniquepashalive

Состояние остающегося в коме рэпера Паши Техника остается критическим, врачи прогнозируют высокий риск летального исхода. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале музыканта.

Родные исполнителя опубликовали анамнез, из которого следует, что у исполнителя развилась полиорганная недостаточность и гемодинамическая нестабильность, несмотря на инфузии дорогостоящих препаратов.

«Просим вас осознать серьезность его состояния и как можно скорее посетить больницу, чтобы обсудить дальнейшие медицинские решения», — говорится в обращении врачей.

В документе также утверждается, что Паша Техник поступил в медицинское учреждение с нарушением дыхания и в измененном состоянии сознания, что косвенно может указывать на передозировку запрещенных веществ.

Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, госпитализировали в Таиланде 27 марта. Незадолго до этого стало известно, что активисты движения «Русская община» добились отмены его концерта в Барнауле.

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