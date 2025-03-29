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13:48, 29 марта 2025Спорт

Журова оценила смену Касаткиной спортивного гражданства

Депутат Журова заявила, что у Касаткиной есть основания выступать за Австралию
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Дарья Касаткина

Дарья Касаткина. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила смену спортивного гражданства российской теннисисткой Дарьей Касаткиной. Ее слова приводит Sport24.

Журова заявила, что у спортсменки есть свои основания выступать за Австралию. «Касаткину нельзя ни в чем обвинять, потому что страна в нее не вкладывала», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское. Спортсменка заявила, что Австралия стала для нее местом, которое она любит и где по-настоящему чувствует себя как дома.

Касаткина была первой ракеткой России. Она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA)

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