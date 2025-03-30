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16:32, 30 марта 2025Спорт

В РФС назвали сроки завершения работы над российским аналогом FIFA

Секретарь РФС Митрофанов: работа над аналогом FIFA завершится до 2030 года
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал сроки завершения работы над российским аналогом компьютерной игры FIFA. Его словам приводит ТАСС.

«Аналог симулятора FIFA создается, никакой паузы нет. Планируется завершить работу до 2030 года», — заявил он.

Ранее с инициативой создания игры к президенту России Владимиру Путину обратился бывший футболист сборной страны Андрей Аршавин. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что российский аналог уже разрабатывается компанией «Газпром».

FIFA — серия компьютерных игр в жанре симулятора футбола. Она разрабатывается студией EA Canada, входящей в состав американской корпорации Electronic Arts.

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