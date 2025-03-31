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17:25, 31 марта 2025Спорт

Боярский пообещал съесть шляпу при одном условии

Боярский пообещал съесть шляпу, если «Зенит» победит в РПЛ в текущем сезоне
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский дал одно обещание, связанное с петербургским клубом. Его слова приводит ТАСС.

Боярский пообещал по кусочкам съесть шляпу при одном условии — если «Зенит» победит в Российской премьер-лиге (РПЛ) в текущем сезоне. «Я, как правило, не такой уж щедрый на обещания. Но ради престижа команды на многое готов», — поделился он.

Ранее Боярский посетовал на то, что на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге нет возможности докричаться до игроков. «Произвести какое-то эмоциональное воздействие на игру практически невозможно», — заявил артист.

По итогам 22 туров чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице. В активе сине-бело-голубых 46 очков.

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