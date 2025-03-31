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18:46, 31 марта 2025Спорт

Футболиста наградили яйцами

Вратаря «Брюне» де Бура наградили как лучшего игрока четырьмя упаковками яиц
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @brynefotball

Нидерландский вратарь «Брюне» Ян де Бур был признан лучшим игроком матча с «Буде-Глимт» в чемпионате Норвегии по футболу и награжден призом. Об этом сообщается на странице клуба в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Ян де Бур отправился домой с призом лучшему игроку, которым в этом матче стали четыре упаковки яиц», — говорится в сообщении. Подпись к фото также сопровождается эмодзи «трактор», «яйцо» и «яичница на сковороде».

24-летний де Бур присоединился к «Брюне» в феврале 2025-го. Матч против «Буде-Глимт» (0:1) стал для него дебютным за клуб.

За «Буде-Глимт» выступает российский вратарь Никита Хайкин. Он защищает ворота команды с 2019 года. В составе клуба Хайкин стал чемпионом Норвегии.

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