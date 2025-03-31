Аферисты выманили у пожилой москвички десятки миллионов рублей

В Москве телефонные мошенники обманули пенсионерку на 32 миллиона рублей

64-летняя москвичка потеряла десятки миллионов рублей, поверив телефонным мошенникам. Обманную схему раскрывает пресс-служба главного управления МВД РФ по Москве.

В разговоре с пенсионеркой махинаторы представились госслужащими и заявили, что ее персональные данные оказались в руках злоумышленников, занятых в финансировании противоправной деятельности. Защитить имущество, по словам собеседников, можно было, передав наличные сбережения курьеру. Россиянка последовала инструкциям аферистов. На встречу с ней подъехали трое неизвестных и, забрав деньги, вручили ей некий документ «о контроле за финансовыми транзакциями». Случившееся женщина осознала немногим позднее и обратилась в полицию. Общий размер ущерба составил 32 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Лучшим образом закончилась история обманутой жительницы Екатеринбурга. Полицейским удалось задержать посыльного, которому пенсионерка добровольно вручила 4 миллиона рублей. Жертвой мошенничества женщина, однако, себя не признала. Спасенные средства продолжают храниться в сейфе следователя.