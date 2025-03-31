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07:31, 31 марта 2025Наука и техника

Найден способ восстановления зрения

Sci Transl Med: Клетки цилиарной маргинальной зоны восстанавливают сетчатку
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ученые из Китая впервые выявили у человека клетки, способные восстанавливать поврежденную сетчатку и улучшать зрение. Эти стволоподобные клетки были обнаружены на периферии глаза и успешно протестированы на органоидах и животных моделях. Работа опубликована в Science Translational Medicine.

Исследователи из Медицинского университета Вэньчжоу проанализировали сетчатку эмбрионов на 21-й неделе развития. С помощью транскриптомики и секвенирования они нашли популяцию нейральных стволоподобных клеток в цилиарной маргинальной зоне.

Эти клетки проявляли признаки самоподдержания и могли превращаться во все ключевые типы клеток сетчатки. В моделях органоидов они активизировались после повреждения, мигрировали в травмированный участок и начинали восстанавливать ткани, включая фоторецепторы.

В экспериментах на мышах с дегенерацией сетчатки пересаженные клетки сохраняли жизнеспособность до 24 недель, встраивались в ткани глаза и восстанавливали зрительные функции. Побочных эффектов, включая опухоли, не наблюдалось.

Исследование открывает путь к новым подходам в лечении возрастной макулодистрофии и других неизлечимых форм потери зрения. В дальнейшем предстоит проверить безопасность клеток для людей, и разработать клинические протоколы для трансплантации.

Вот это да!
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