С 1 апреля в России начнут действовать новые штрафы для водителей

В России с 1 апреля вступят в силу шесть важных изменений, которые коснутся водителей автомобилей и мототранспорта. Среди них — новые штрафы, большие скидки на автомобили, лимиты на автокредиты, а также сезонное подорожание сервисного обслуживания.

В России начнут штрафовать за иностранные права

Одним из нововведений, касающихся автомобилистов в России, станет штраф за использование иностранных прав на управление транспортными средствами. Его размер составит от 5 до 15 тысяч рублей.

До 1 апреля 2025 года иностранные граждане и россияне, управляющие личными автомобилями, могли пользоваться зарубежными водительскими удостоверениями. Однако из-за невозможности проверить их подлинность и сведения о соответствующем обучении водителей обязали получить российские документы.

Уточняется, что использование иностранных прав станет правонарушением для тех, кто получил российский вид на жительство или гражданство до 1 апреля 2024 года. При этом граждан Белоруссии и россиян с белорусскими правами это не касается.

Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский разъяснил, что после вступления в силу этого нововведения езда с иностранными правами будет приравниваться к вождению без прав.

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Получение прав иностранцами в упрощенном порядке отменили

Водители, имеющие удостоверения иностранного образца, могли получить российские документы на право управления транспортным средством в упрощенном порядке — обменять иностранные водительские удостоверения на российские разрешалось без экзаменов. Такая возможность предоставлялась на протяжении 2024 года. Ею воспользовались около 400 тысяч человек.

Однако с 1 апреля «упрощенка» отменяется. Теперь для обмена документов придется сдавать экзамены в автошколе. Так, для того чтобы получить права категории A и B, кандидат в водители должен будет сдать только теоретическую часть экзамена. Для получения прав категории C и D необходимо сдать и теорию, и практику, уточнил Хаминский.

Мораторий на штрафы для мусоровозов вступит в силу

С апреля водителей мусоровозов перестанут штрафовать за перевес, в результате которого дорогам мог быть причинен вред, так как начнет действовать соответствующий мораторий. Срок его действия — три года.

Ранее штрафы за это нарушение могли доходить до 400 тысяч рублей. Это вызвало обеспокоенность из-за вероятности банкротства компаний, занимающихся вывозом мусора, и, как следствие, заполненности им городских улиц. С другой стороны, отмечают эксперты, нововведение может привести к серьезным нагрузкам на дорожное полотно.

Тарифы ОСАГО изменятся

С 17 апреля изменятся правила расчетов страховых тарифов по ОСАГО. В частности, для мотоциклов будут введены коэффициент мощности и коэффициент возраста и стажа.

«Изменения страховых тарифов по ОСАГО обеспечат страховщикам возможность производить более точные и индивидуальные настройки при расчете страховой премии конкретному клиенту, что, в свою очередь, позволит снизить тарифы для аккуратных и безаварийных водителей и повысить для рисковых клиентов», — пояснили в Российском союзе автостраховщиков.

Автокредиты станут менее доступными для рискованных заемщиков

С 1 апреля Центробанк (ЦБ) сможет устанавливать макропруденциальные лимиты, в том числе для автокредитов. Таким образом регулятор будет вправе ограничивать долю займов в банках на покупку машин, которые выдают рискованным заемщикам. В связи с этим эксперты предсказывают снижение портфеля необеспеченных потребительских кредитов.

«Если ЦБ введет жесткие лимиты, то доля услуг по выдаче автокредитов в портфеле банков будет сокращаться. Разумеется, станет меньше доступных кредитных программ», — пояснила директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова в беседе с «Газетой. Ru».

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россиянам спрогнозировали скидки на покупку авто

Наряду с повышением цен на автомобили в апреле эксперты прогнозируют большие скидки у некоторых автокомпаний. В частности, предполагается, что скидки, реализованные в марте, будут пролонгированы на апрель. Однако отмечается, что динамика может быть разнонаправленной.

Так, по словам директора департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, один из китайских брендов уже анонсировал подорожание автомобилей на 60 тысяч рублей начиная с апреля. Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, в свою очередь, отметил, что дистрибьюторы и дилеры предоставляют хорошие скидки на китайские авто, за счет чего имеют преимущество в продажах. По его словам, скидки в среднем составляют от 300 до 500 тысяч рублей, но могут доходить и до одного миллиона.

Период скидок продлится до середины лета, но с каждой неделей выбор и разнообразие будут сокращаться Андрей Ольховский генеральный директор ГК «Автодом»

В апреле ожидается рост цен на шиномонтаж

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов и руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко предрекли сезонный рост спроса на шиномонтаж в начале апреля и соответствующее подорожание этой услуги. По мнению экспертов, рост может составить от 15 до 30 процентов.

В то же время в «Рольфе» полагают, что рост цен на услуги шиномонтажа этой весной составит около 10 процентов.