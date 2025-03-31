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НХЛ — регулярный чемпионат
19:29, 31 марта 2025Спорт

В НХЛ ответили на вопрос о присутствии главы лиги на матчах Овечкина

Комиссионер НХЛ Беттмэн приедет на матч, в котором Овечкин побьет рекорд Гретцки
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Randy Litzinger / Icon Sportswire / Globallookpress.com

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли ответил на вопрос о приезде главы лиги на матчи российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова передает «Чемпионат».

«Комиссионер Гэри Беттмэн планирует присутствовать на матче, в котором будет установлен рекорд», — заявил Дэйли.

Ранее Овечкин отметился очередной заброшенной шайбой. Таким образом, хоккеист довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 890. Россиянин сократил отставание от лидирующего по этому показателю канадца Уэйна Гретцки до четырех голов (894).

После этого НХЛ обновила соцсети. На новом логотипе лиги изображен силуэт российского хоккеиста, празднующего заброшенную шайбу, с подписью «Великая погоня. Алекс Овечкин».

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