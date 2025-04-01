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15:30, 1 апреля 2025Спорт

Футболист «Химок» двумя фразами оценил финансовую ситуацию в клубе

Футболист «Химок» Вера: Если есть деньги — трачу, сегодня пока нечего тратить
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Лукас Вера

Лукас Вера. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Полузащитник «Химок» Лукас Вера двумя фразами оценил финансовую ситуацию в клубе. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Если есть деньги — трачу. Сегодня пока нечего тратить», — заявил футболист.

После 22 матчей «Химки» занимают десятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе подмосковной команды 23 очка.

Ранее в сети появлялась информация, что в клубе напряженная финансовая ситуация, а игрокам не выплачивают зарплату. В марте 2025-го сообщалось, что налоговая приостановила операции по счетам клуба в шести банках.

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