Футболист «Химок» двумя фразами оценил финансовую ситуацию в клубе

Футболист «Химок» Вера: Если есть деньги — трачу, сегодня пока нечего тратить

Полузащитник «Химок» Лукас Вера двумя фразами оценил финансовую ситуацию в клубе. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Если есть деньги — трачу. Сегодня пока нечего тратить», — заявил футболист.

После 22 матчей «Химки» занимают десятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе подмосковной команды 23 очка.

Ранее в сети появлялась информация, что в клубе напряженная финансовая ситуация, а игрокам не выплачивают зарплату. В марте 2025-го сообщалось, что налоговая приостановила операции по счетам клуба в шести банках.