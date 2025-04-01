Командир «Ахмата» Аид показал нежданчик от ВСУ под Курском

Российские военнослужащие опубликовали видеозапись, на которой показали ситуацию, с которой им пришлось столкнуться по возвращении с боевого задания. Бойцы Вооруженных сил России сообщили, что украинские военные устроили неприятную неожиданность для них в Курской области.

Ролик, о котором идет речь, был опубликован командиром отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид в Telegram-канале. На кадрах запечатлена территория частного сектора в одном из населенных пунктов в Курской области. Российские военные сняли двухэтажное кирпичное здание, охваченное огнем, и клубы дыма, поднимающиеся высоко в воздух.

Когда именно было снято видео, не уточняется, однако командир спецназа «Ахмат» пометил его как архивное. Также не сообщается, где конкретно в приграничном российском регионе сделан ролик. «Когда вернулся с боевой задачи, а тебя ждет нежданчик от противника», — подписал пост Аид. При этом он не уточнил, что находилось в пострадавшем от огня дома, однако ряд СМИ сообщал, что там могли располагаться российские военные.

Сапер рассказал о ловушках, которые оставляют украинские военные в Курской области

Ранее Министерство обороны России опубликовало подробности разминирования российского приграничья. Военный инженерно-саперной роты с позывным Пионер рассказал, что российские саперы находят мины-ловушки в Курской области. Некоторые из них замаскированы под пачки сигарет, другие — под рюкзаки, сумки, рации или мобильные телефоны. Он отметил, что распознать взрывоопасный предмет в обычных вещах очень сложно, поэтому среди специалистов есть правило «не твое — не трогай».

Он добавил, что чаще всего в Курской области находят «лепестки» и «колокольчики». Также российским саперам попадаются сбитые или посаженные FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами (СВУ).

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Тем временем замкомандира взвода 92-го саперного полка группировки «Север» Потап рассказывал, что бойцы ВСУ оставляли при отходе из Курской области заряды НАТО. В частности, российские военные нашли на приграничной территории мины производства США, Великобритании и Германии. Говоря о тактике, которую используют ВСУ, Потап отмечал, что она у них разная. Украинские военные минируют как в открытую, так и оставляют «сюрпризы».

Помимо этого стрелок штурмовой группы крымских десантников с позывным Опасный сообщал, что бойцы ВСУ минируют дома при отступлении из населенных пунктов Курской области. «Враг не оставляет ни одного целого здания, вообще ничего целого», — подчеркивал он. По его словам, дома они минируют кассетами или «Бабой-ягой», то есть большим дроном с четырьмя, шестью или восемью пропеллерами.