Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:22, 1 апреля 2025Россия

Российские военнослужащие показали «нежданчик» от ВСУ в Курской области. Что сняли на видео бойцы?

Командир «Ахмата» Аид показал нежданчик от ВСУ под Курском
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие опубликовали видеозапись, на которой показали ситуацию, с которой им пришлось столкнуться по возвращении с боевого задания. Бойцы Вооруженных сил России сообщили, что украинские военные устроили неприятную неожиданность для них в Курской области.

Кадр: Telegram-канал «Дневник Мракоборцев»

Ролик, о котором идет речь, был опубликован командиром отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид в Telegram-канале. На кадрах запечатлена территория частного сектора в одном из населенных пунктов в Курской области. Российские военные сняли двухэтажное кирпичное здание, охваченное огнем, и клубы дыма, поднимающиеся высоко в воздух.

Когда именно было снято видео, не уточняется, однако командир спецназа «Ахмат» пометил его как архивное. Также не сообщается, где конкретно в приграничном российском регионе сделан ролик. «Когда вернулся с боевой задачи, а тебя ждет нежданчик от противника», — подписал пост Аид. При этом он не уточнил, что находилось в пострадавшем от огня дома, однако ряд СМИ сообщал, что там могли располагаться российские военные.

Сапер рассказал о ловушках, которые оставляют украинские военные в Курской области

Ранее Министерство обороны России опубликовало подробности разминирования российского приграничья. Военный инженерно-саперной роты с позывным Пионер рассказал, что российские саперы находят мины-ловушки в Курской области. Некоторые из них замаскированы под пачки сигарет, другие — под рюкзаки, сумки, рации или мобильные телефоны. Он отметил, что распознать взрывоопасный предмет в обычных вещах очень сложно, поэтому среди специалистов есть правило «не твое — не трогай».

Он добавил, что чаще всего в Курской области находят «лепестки» и «колокольчики». Также российским саперам попадаются сбитые или посаженные FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами (СВУ).

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Тем временем замкомандира взвода 92-го саперного полка группировки «Север» Потап рассказывал, что бойцы ВСУ оставляли при отходе из Курской области заряды НАТО. В частности, российские военные нашли на приграничной территории мины производства США, Великобритании и Германии. Говоря о тактике, которую используют ВСУ, Потап отмечал, что она у них разная. Украинские военные минируют как в открытую, так и оставляют «сюрпризы».

Помимо этого стрелок штурмовой группы крымских десантников с позывным Опасный сообщал, что бойцы ВСУ минируют дома при отступлении из населенных пунктов Курской области. «Враг не оставляет ни одного целого здания, вообще ничего целого», — подчеркивал он. По его словам, дома они минируют кассетами или «Бабой-ягой», то есть большим дроном с четырьмя, шестью или восемью пропеллерами.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке офиса Зеленского к президентским выборам

    В популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

    БРИКС призвали создать новую валютно-финансовую архитектуру

    Состояние Трампа удвоилось за год

    Падение девушки с аттракциона в Бишкеке попало на видео

    Еще в одном российском регионе ввели режим повышенной готовности в преддверии паводков

    ИИ от Apple заработал по всему миру

    Новый посол Франции прибыл в Россию

    Пассажирский самолет оказался в поле после посадки и попал на видео

    Объявлен актерский состав четырех фильмов о группе The Beatles

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше