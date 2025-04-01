Тимошенко встретилась с духовным советником Трампа Бернсом

Депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко провела встречу с американским евангельским пастором и духовным советником президента США Дональда Трампа Марком Бернсом. Об этом она написала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ее словам, с пастором она обсудила видение справедливого мира для Украины, а также компромиссы, к которым готово украинское общество и на которые оно никогда не пойдет. Она добавила, что также была затронута тема восстановления партнерских отношений Киева и США.

Ранее спикеры и вице-спикеры стран Европы и представители Европейского парламента прибыли в Киев. Это были политики из Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции.

До этого главный раввин Украины Моше Асман сообщил, что Бернс прибыл с визитом на Украину. Он также понадеялся, что советник президента США поможет руководству Украины объяснить свою позицию по урегулированию конфликта Белому дому.