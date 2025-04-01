Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:11, 1 апреля 2025Бывший СССР

Тимошенко встретилась с духовным советником Трампа

Тимошенко встретилась с духовным советником Трампа Бернсом
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко провела встречу с американским евангельским пастором и духовным советником президента США Дональда Трампа Марком Бернсом. Об этом она написала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ее словам, с пастором она обсудила видение справедливого мира для Украины, а также компромиссы, к которым готово украинское общество и на которые оно никогда не пойдет. Она добавила, что также была затронута тема восстановления партнерских отношений Киева и США.

Ранее спикеры и вице-спикеры стран Европы и представители Европейского парламента прибыли в Киев. Это были политики из Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции.

До этого главный раввин Украины Моше Асман сообщил, что Бернс прибыл с визитом на Украину. Он также понадеялся, что советник президента США поможет руководству Украины объяснить свою позицию по урегулированию конфликта Белому дому.

    Обсудить
    Последние новости

    Лавров анонсировал новую встречу России и США

    В Польше задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России

    Познер анонсировал новый проект на Первом канале

    Политика Трампа напугала путешественников

    Названо неожиданное последствие импортных пошлин на автомобили для США

    В России захотели ограничить выдачу банковских карт

    44-летняя Жизель Бюндхен показала фигуру в откровенном наряде спустя месяц после родов

    Пенсионер решил поплавать под водой в Индонезии и был найден бездыханным

    В России нашли средневековый подземный ход

    У экс-замглавы МЧС Краснодарского края изъяли активы на 360 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше