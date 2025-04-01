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07:15, 1 апреля 2025Ценности

Выставлять обнаженные ягодицы напоказ стало трендом

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Выставлять обнаженные ягодицы напоказ стало трендом у дизайнеров и звезд. Об этом пишет New York Post (NYP).

Журналисты издания обратили внимание на необычную коллекцию одежды, которую выпустила британский модельер Фиби Фило. В ассортименте представлены брюки, блейзеры, рубашки и юбки, выполненные в офисном стиле. При этом последнее изделие отличалось от остальных тем, что на ней отсутствовала задняя часть.

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Подобные наряды, как отмечают авторы материала, полюбились знаменитостям. Так, например, актриса Зои Кравиц появилась на афтерпати прошедшей кинопремии «Оскар» в черном платье длины макси с вырезами со стразами на спине и подоле, которые обнажали ее ягодицы. В свою очередь, фотомодель и телезвезда Кендалл Дженнер пришла на Met Gala в черно-коричневом платье люксового бренда Givenchy Couture. Тогда оно было оформлено прозрачной вставкой вокруг талии, которая обнажала живот и ягодицы манекенщицы.

Кроме того, редакторы упомянули экс-возлюбленную рэпера Канье Уэста, актрису Джулию Фокс. Она разместила в своих соцсетях фото в наряде бренда Catholic Guilt. Звезда «Неограненных драгоценностей» позировала на опубликованных кадрах в вязаном платье-кольчуге, который был украшен длинным шлейфом и вырезом на ягодицах.

В декабре прошлого года журналисты Vogue назвали выставленное напоказ нижнее белье трендом зимы.

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