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09:00, 2 апреля 2025Наука и техника

Google представит ИИ для детей

Google выпустит специальную версию ИИ-сервисов Gemini для детей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Корпорация Google задумала запустить специальную версию сервисов искусственного интеллекта (ИИ) Gemini для детей. Об этом сообщает издание Android Authority.

Специалисты медиа изучили код приложения Google для Android (версия 16.12.39) и обнаружили несколько строк, намекающих на существование особой версии ИИ для детей. В том числе, в коде упоминаются «пользователи-дети».

Журналисты издания предположили, что Gemini позволит детям запускать сервисы с нейросетями на своих смартфонах. В том числе, они смогли бы придумывать истории вместе с ИИ, решать школьные задачи и помогать развитию и обучению.

В материале говорится, что уже сейчас чат-бот Gemini способен выполнять различные задачи для пользователей раннего возраста, однако «детская» версия сервиса будет отличаться более строгой цензурой. Также специалисты предположили, что подобный чат-бот будет настроен таким образом, чтобы никакой пользовательский контент не смог оказаться в сети.

«Пока не ясно, как Google будет внедрять Gemini для детей. Мы предполагаем, что этот режим будет автоматически включаться, если связанная учетная запись Google принадлежит ребенку», — заключили авторы.

Ранее стало известно, что американская корпорация Google отключит своего голосового помощника Assistant спустя 10 лет после запуска. Его заменит чат-бот Gemini.

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