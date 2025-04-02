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12:16, 2 апреля 2025Спорт

Футболист клуба РПЛ сравнил цены в России и Боливии

Футболист «Акрона» Фернандес: В России цены в супермаркетах ниже, чем в Боливии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Роберто Фернандес

Роберто Фернандес. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Футболист тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес сравнил цены в России и на родине. Его слова приводит «Чемпионат».

«Если мы говорим о супермаркетах, то ощущение, что в России подешевле. Не сказать, что я много всего покупаю, но такое впечатление сложилось», — сказал Фернандес.

Игрок также затруднился сравнить цены в ресторанах. «Все зависит от места. Везде есть более дорогие и дешевые рестораны», — добавил Фернандес.

Ранее российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук сравнил цены в Москве и Швейцарии. По его словам, на родине в два раза дешевле.

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