Иркутский губернатор рассказал о выживших после крушения ракетоносца Ту-22М3 летчиках

Кобзев: Выжившие летчики Ту-22М3 находятся под наблюдением врачей

Летчики, выжившие при крушении стратегического ракетоносца Ту-22М3 в Иркутской области, находятся под наблюдением врачей. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Кобзев в беседе с ТАСС.

Подробности о состоянии членов экипажа он не привел.

Ранее сообщалось, что пилот Ту-22М3 увел самолет от жилых домов. Находится ли он среди выживших, пока неизвестно.

Первые сообщения о крушении самолета недалеко от деревни Буреть в Усольском районе Иркутской области появились вечером 2 апреля. Как рассказали местные жители, они услышали взрыв, после чего увидели яркую вспышку и пожар. В сети также появились кадры с возгоранием недалеко от домов.

О том, что крушение потерпел сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, позже заявило Минобороны России. На борту находились четыре человека, которые успели катапультироваться, однако один из них при приземлении не выжил. Предварительно, причиной крушения стала техническая неисправность.

