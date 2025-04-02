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23:30, 2 апреля 2025Мир

Маск прокомментировал новость о его уходе с госслужбы

Илон Маск назвал новость о его уходе с госслужбы фейком
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Vincent Alban / Reuters

Глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск прокомментировал новость о его уходе с госслужбы. На своей странице в соцсети X миллиардер назвал публикацию журнала Politico фейком.

«Да, фейковые новости», — написал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Илон Маск покинет государственную службу, когда завершится его работа в этом министерстве. «Эта "сенсация" — полная чушь», — добавила она.

До этого Politico писало, что президент США Дональд Трамп уведомил ближайшее окружение об уходе Илона Маска с госслужбы в ближайшие недели. Это объяснялось тем, что некоторые чиновники администрации и внешние союзники «были разочарованы его непредсказуемостью и все чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу».

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